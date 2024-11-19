شروط مسابقات الأعلى للثقافة لعام 2024

تستعد لجنة الجغرافيا والبيئة بـ المجلس الاعلى للثقافة لإطلاق مسابقة جديدة بعنوان "حماية البيئة واجب ومسئولية" لعام 2024.

وتفاصيل المسابقة كالتالي:

الجوائز

قيمة الجوائز 44000 جنيه بواقع 22000 جنيه لكل فرع موزعة على النحو التالي:

المركز الأول: 10000 جنيه

المركز الثاني: 7000 جنيه

المركز الثالث: 5000 جنيه

فروع المسابقة

الفرع الأول "أبحاث"

1- تكون الأبحاث من أفكار الشباب الجديدة ويكون الاعتماد على المراجع بشكل موثق (وفق الكتابة العلمية البحثية السليمة وتطرح رؤى جديدة وسبل للحل)

2- تكتب ببنط 14 سيميلفيدارايك مسافة واحدة على ورق A4 على ألا يزيد عدد الصفحات عن 30 صفحة ولا يقل عن 25 ويسلم في 3 نسخ ورقية وCD.

الفرع الثاني " الأعمال المبتكرة"

1- تقدم أعمال مثل أجهزة أو أدوات أو مشروعات – الخ لحماية البيئة ويقدم مع الابتكار فكرته وطريقة عمله.

شروط المسابقة

أن يتراوح سن المتقدم بين 20 -30 سنة

على المتسابق أن يرفق:

-صورة بطاقة الرقم القومي

خطاب بنكي برقم الحساب

إرسالها على العنوان التالي: 1 شارع الجبلاية - الأوبرا- الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة – إدارة المسابقات.

الموعد النهائي لتقديم الأعمال 6 فبراير 2025

توقيع إقرار بأن العمل أصلي يخص صاحبه ولم يسبق نشره، وأنه في حال اكتشاف مخالفة أي شرط من شروط المسابقة يحق للجهة المنظمة سحب الجائزة المادية والمعنوية لتكون من حق المتسابق التالي في الترتيب، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ أية إجراءات قانونية تترتب على ذلك.

- تقدم الطلبات إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة ساحة دار الأوبرا.

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