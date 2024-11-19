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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 20-11-2024

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث يسود طقس معتدلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.
  

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأربعاء نهارا
 


ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس غدًَا الأربعاء  ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  ، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

 متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14

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