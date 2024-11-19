تجديد حبس سيدة وشقيقها بتهمة تشويه وجه زوجها في مصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة وشقيقها بتهمة تشويه وجه زوجها بسكب ماء النار عليه، بسبب خلافات عائلية مع أسرة زوجته بمنطقة مصر القديمة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية للمجني عليه، وتحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن خلافات أسرية بين شاب وزوجته، تطورت مع أسرتها ونشبت بينهم مشاجرة تركت على إثرها الزوجة منزل الزوجية.

وأضافت التحقيقات أن أسرة الزوجة تربصت بالمجني عليه أثناء عودته من عمله وقاموا بإلقاء ماء النار على وجهه مما أصابه بحروق بالوجه والرقبة، وما زال يتلقى العلاج داخل المستشفى.

وبدأت الواقعة بورود بلاغ من الأهالي لرجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بنشوب مشاجرة بين شاب وأسرة زوجته، وإصابته، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وتم نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج بقصر العيني، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وشقيقها في الواقعة، وتحرر محضر رسمي وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وتبين صحة الواقعة، وتم نقل المجني عليه لمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج.

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