شكران مرتجى تعلن انتهاءها من تصوير مسلسل سيروم

كشفت الفنانة شكران مرتجى عن انتهائها من تصوير أحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل سيروم.

ونشرت مرتجى عبر حسابها الرسمي على انستجرام صورة لها مرفقة بتعليق: “5.4.3.2 فركش.. انتهيت من تصوير دوري بمسلسل سيروم، شخصية رندة طبعًا مو متل الصورة اللي عم تشوفوها هي شكران".

وتابعت: “المهم بدي أشكر الغالي تامر إسحاق على فرصة جديدة ودور جديد ومغامرة جديدة رندة بعد خولة وشامية تحدي جديد ومختلف مع مخرج بيشوفني كل مرة بشكل تاني وبيراهن على موهبتي وقدراتي وأنا بشتغل معه وأنا بحالة من إثبات الذات وإنه مارح خيب ثقتك”.

وأضافت “ بنفهم على بعض بكل بساطة وبدون تعقيد بيحكي فكرة ممكن كملها وبحكي فكرة ممكن يكملها بشتغل معه وأنا بعرف لوين رايحة ”.

وكتبت شكران مرتجى "سيروم فرصة الوقوف مع زملاء كبار وأساتذة الكبير سلوم حداد وصديق العمر باسم ياخور أنس طيارة ونجوم ونجمات غوالي ونجوم شباب عم تلمع موهبتهم

شركة إنتاج رهف للإنتاج الفني والزعبي برودكيشين بداية موفقة إنشالله وشكرًا لذوقكم ولطفكم ومهنيتكم ماقصرتوا ممثلين بالصديق سامر الطويل الحريص على كل تفصيل وفريقه".

واختتمت حديثها قائلة: “شكرًا لكل فريق العمل الإخراج والإنتاج والفنيين الرائعين فردًا فردًا بحبكم كتير شكرًا للكتاب محمود إدريس وسعيد حناوي أطلت عليكم إلى اللقاء”.

مسلسل سيروم

مسلسل سيروم يشارك في بطولته نخبة من نجوم سوريا في مقدمتهم باسم ياخور، سلوم حداد، شكران مرتجى، صفاء سلطان، أنس طيارة، باسل حيدر، وهو من إخراج تامر إسحاق ومن تأليف سعيد حناوي ومحمود إدريس.

مسلسل لعبة حب

وكانت شكران مرتجى شاركت مؤخرا في مسلسل لعبة حب حيث قدمت شخصية فريدة زوجة عم مالك “ معتصم النهار” والتي تبدأ لعبة الحب بينه وبين نور علي “سما”، وحقق العمل والشخصية نجاحا كبيرا.

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