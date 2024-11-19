إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 4 أشخاص إثر تصادم تروسيكل بعربة كاروا أعلى كوبري النيل بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين تروسيكل وعربة كاروا بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن تصادم بتروسيكل بعربة كاروا أعلى كوبري النيل بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

قرية المعصرة التابعة إداريا لمركز ملوي

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 اشخاص وهم عمر خلف محمد، 33 سنة، محمد بكر عبدالله، 30 سنة، احمد ابراهيم لطفي، 24 سنة، محمد فتحي عبدالحليم، 23 سنة، مقيمين جميعا بقرية المعصرة التابعة إداريا لمركز ملوي.

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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