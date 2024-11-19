صادرات الصناعات الهندسية ترتفع لـ 3.9 مليار دولار خلال 9 أشهر

قفزت الصادرات الهندسية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 "أول 9 أشهر من العام الحالي" بنسبة 25.6% لتسجل 3.9 مليار دولار مقابل 3.1 مليارات دولار خلال الفترة المماثلة من 2023.

ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاعًا فى صادرات شهر سبتمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 15%، حيث بلغت 446.2 مليون دولار فى سبتمبر 2024 بالمقارنة بـ 387.7 مليون دولار فى سبتمبر2023.

نستهدف تحقيق مستويات تصل 5.25 مليار دولار بنهاية العام 2024

وأعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف تحقيق مستويات تصل 5.25 مليار دولار بنهاية العام 2024، وخلال العام المقبل 2025 يستهدف 6 مليارات دولار.

خطة المجلس التصديري للصناعات الهندسية تستهدف نسبة نمو لا تقل عن 20 %

وشدد المهندس شريف الصياد، على أن خطة المجلس التصديري للصناعات الهندسية تستهدف نسبة نمو لا تقل عن 20 % بشكل سنوي، وصولًا إلى تحقيق أكبر مساهمة للقطاع في مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار.

أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى سبتمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى سبتمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 في ترتيبها كالتالي" الكابلات قفزت 33.6% والأجهزة الكهربائية حققت8.1% ومكونات سيارات ارتفعت 24.4% والأجهزة المنزلية 5.8% والصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت9.3% وأخيرًا وسائل النقل 107%.

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي أوروبا ( المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا- جورجيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا) آسيا ( السعودية – الإمارات - العراق- لبنان - إذريبجان - قطر) أفريقيا ( ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا).

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