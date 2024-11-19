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اقتصاد

خبراء يصدرون توصيات لتعزيز مستقبل دعم مبادرة الهيدروجين الأخضر في مصر

الهيدروجين الأخضر،
الهيدروجين الأخضر، فيتو

 أسفرت فعاليات الندوة التي نظمها المجلس المصري للشؤون الخارجية تحت عنوان “استغلال مبادرة الهيدروجين في مصر.. جسر بين الفرص والتحديات”، عن مجموعة من النتائج والتوصيات. 

 

استراتيجية الهيدروجين الأخضر 

 ومن أهم التوصيات أنه يجب على مصر متابعة استراتيجية الهيدروجين الأخضر H2، مع إدراك أن هذه الاستراتيجية ممكنة في الوقت الحالي وذلك بسبب الدعم الذي تقدمه أوروبا في عمليات الهيدروجين الأخضر. 

 إذا تغيرت الظروف السياسية، وانسحب الحزب الأخضر الأوروبي من التحالف في مجلس الوزراء الألماني فقد تتغير الاستراتيجية، حيث قد تضعف الاستراتيجيات الخضراء الحالية. 

 

 قال بهي الدين الإبراشي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: إن التوصية الثانية للندوة تتمثل في أن مصر تواجه تحديات في العثور على مشترين للهيدروجين الأخضر الذي تنتجه؛ لذا يجب علينا اتباع سياسة مشابهة لأستراليا، حيث تعطي الأولوية لجذب الصناعات السابقة الملوِّثة للغاية، حتى يتم نقل وتوطين هذه الصناعات في أستراليا، سيحل هذا الأمر مشكلة وجود مشترين للمنتجات المصرية، كما سيزيد قيمة المنتجات والاقتصاد في مصر.

 وبالتالي، ستتمكن مصر من إنتاج الصلب الأخضر والأسمدة الخضراء والأسمنت الأخضر للتصدير إلى أوروبا.. كذلك يجب أن تعرض مصر إمكانية إنتاج منتجات خضراء لصناعاتها الحالية مثل صناعة الأسمنت، إذا كانت هذه الصناعات تسعى لتصدير منتجاتها إلى أوروبا.

أما التوصية الثالثة للندوة فتتمثل فى أنه يجب أن تكون هناك سياسة لإعادة النظر في إعطاء الأولوية لاستخدام الغاز في مشاريع الهيدروجين، حيث توجه مصر حاليًا معظم الغاز إلى توليد الكهرباء. ويستهلك توليد الكهرباء ما يقرب من 74% من إجمالي استهلاك الغاز في مصر. إذا كان تأثير المضاعفة 1:10، فإن مصر ستكون قادرة على إنتاج نفس كمية الكهرباء التي تنتجها حاليًا من الغاز (90% من كهرباء مصر يتم إنتاجها من الغاز) من 7,4% من الغاز لدينا بدلًا من 74%.

 

جدوى المشروعات الهيدروجينية 

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 أما التوصية الاخيرة فتركز على ضرورة أن نشجع مركز الدولي للهيدروجين الأخضر التابع لجامعة النيل على تطوير قدراته إذ من المهم أن تقوم جامعة النيل بعمل الدراسات الاقتصادية اللازمة نحو مدى جدوى المشاريع والسياسات الهيدروجينية المختلفة. 

كما ينبغي أن تقوم بمراجعة تطوير تكنولوجيات الهيدروجين وقدرة مصر على المساهمة فيها.


يذكر أن الندوة شهدت مشاركة قوية من الخبراء بحضور كل من عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لمجلس الشؤون الخارجية، والسفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية نيابة عن الوزير، والدكتور أحمد سعد الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسفير الاسترالي بالقاهرة أكسل وابنهورست.

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