تحديث الصناعة يشارك فى تكريم الشركات الرائدة بمجال التحول الرقمي (صور)

شارك ممثلو مركز تحديث الصناعة في تكريم الشركات الرائدة التي حققت إنجازات مبهرة في مجال التحول الرقمي، حيث حقق المركز نجاحًا جديدًا من خلال مبادرة المكون التكنولوجي الخاصة ببرنامج تقييم النضج الرقمي (SIRI) للشركات المصرية.

ويأتى هذا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مركز تحديث الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والمركز الدولي للتحول الصناعي "السنغافوري"، والتي تهدف إلى دعم التحول الرقمي ورفع الوعي التكنولوجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتحول الرقمي.



كما تم تسليم أول دفعة من الشهادات التي تؤكد على مستوى النضج الرقمي للشركات المصرية الرائدة، حيث تدفع هذه الخطوة الهامة بعجلة التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مما يعزز الإنتاجية، ويحسن الكفاءة، ويزيد من القدرة التنافسية على المستوى العالمي.



وشارك في الاحتفالية ممثلو شركات قنديل للزجاج، الأمل الشريف للبلاستيك، موبيكا، الأندلس للصناعات الدوائية، جلاس للملابس الجاهزة.

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة.

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعا صناعيا متخصصا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

وتتضمن الخدمات الفنية الجديدة التي يقدمها مركز تحديث الصناعة والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا مثل خدمات شهادات المطابقة العالمية والتنافسية، وذلك للتأكيد على نموذج العمل الذي تبناه المركز وهو "ربط الأكاديمية بالصناعة" مثل التصميمات الصناعية وبنك الابتكار المصري من خلال إطلاق برنامج "تواصل"، والذي يساهم في حل التحديات الصناعية التي تواجه الكثير من المصنعين.

و أيضًا خدمات برنامج الاقتصاد الأخضر والذي يهدف لترسيخ مبادئ الاستدامة في كافة العمليات الصناعية، وتوطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاهتمام بكافة تطبيقات الطاقة المتجددة في عمليات التصنيع، حيث يسعى البرنامج من خلال حزمة متنوعة من الخدمات لتحسين معامل القدرة داخل المصانع وتحسين كفاءة العمليات الحرارية وإطالة العمر التشغيلي للمعدات الكهربائية، وغيرها من الخدمات التي تساهم في تحويل المصانع للطاقة النظيفة.

وايضا خدمة علامة "كل فخر صنع في مصر"، والتي يسعى المركز من خلالها مساعدة الشركات الصناعية لزيادة الاعتمادية على المنتجات المصرية المحلية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية من أجل زيادة الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

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