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حوادث

إحالة أب للجنايات بتهمة تعذيب ابنته بالاشتراك مع شقيقها في المرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة المرج بإحالة أب بتهمة تعذيب نجلته بالاشتراك مع شقيقها بصعق كهربائي حتى الموت في منطقة المرج إلى محكمة الجنايات.


أب يعذب ابنته بصاعق كهربائي

 تبين من التحريات الأولية أن وراء الواقعة والد الفتاة وشقيقها بسبب اكتشافهما علاقتها بشاب على إثرها قاما بالتعدي عليها بالضرب وصعقها بصاعق كهربائي بجسدها محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، وتم نقلها إلى المستشفى التي أخطرت الأجهزة الأمنية لتولي التحقيقات.


وكشفت مناظرة النيابة للجثة وجود آثار سحجات بجسد الفتاة نتيجة ربطها وتقييدها بالحبال ووجود آثار تعذيب بالصاعق الكهربائي، وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف علي أسباب وملابسات الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مستشفى المرج العام بوصول جثة فتاة تبلغ من العمر 21 عاما، وتبين وجود علامات صعق كهربائي على جسدها مما يدل على وجود شبهة جنائية في الحادث، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات

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نيابة المرج مديرية أمن القاهرة ب مستشفي المرج العام النيابة العامة

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