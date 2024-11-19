محلية الزينية في الأقصر تناقش الخطة الاستثمارية (صور)

ترأس أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزيني شمال محافظة الأقصر اجتماعا بحضور مصطفى علي سكرتير عام المدينة وعلي النادي مدير إدارة التخطيط والمتابعة ورؤساء القري وعدد من التنفيذيين ، وتناول الأجتماع مناقشة المشروعات فى مختلف قطاعات الخطة الاستثمارية والوقوف على الاحتياجات التي تخدم المصلحة العامة في نطاق المدينة.

الخطة الاستثمارية للعام المالي

جاء ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر بتفعيل دور الجلسات التشاورية لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2025/2026 بمراكز ومدن محافظة الأقصر ووضع مسودة كاملة بالاحتياجات المطلوبة كلا في نطاق المدينة والمركز وتسليط الضوء عليها وذلك بتشاور القيادة التنفيذية مع القيادة الشعبية للوقوف علي الاحتياجات فيما لا يخالف القانون.

وفي سياق آخر ومن خلال التواصل مع المهندس المسؤل عن مشروع الصرف الصحي بالزينية بشأن إستكمال العمل في تركيب أغطية المناهل بالزينية بحري والصعايدة وذلك لتخفيف عبء أعمال الكسح عن كاهل المواطن من خلال سرعة أنهاء مشروع الصرف الصحى بالكامل وتشغيله.

كما تم التنسيق مع مدير هندسة الصرف بالأقصر لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة إصلاح الهبوط الأرضى بطريق الستين بالزينية بحري وعلي الفور تمت الاستجابة السريعة وإصلاحه.

و أكد رئيس مدينة الزينية على ضرورة سرعة إنهاء أعمال تركيب الكشافات بالطريق السريع مصر اسوان الزراعي وذلك لسهولة الرؤية الليلية تجنبا لحدوث حوادث وحفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، وأستكمال العمل في تمهيد وتسوية طريق فرع خمسة ورفع كفاءة الطريق.

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