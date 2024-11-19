الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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محافظات

النيابة تطالب بسرعة التحريات في مقتل شاب بطلق ناري بقنا

حادث
حادث

أمرت النيابة العامة بسرعة التحريات في واقعة مصرع شاب بطلق ناري إثر  مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتين جيران بسبب فتحة شباك،  بقرية الغرابوة، التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تفاثيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا  إخطارًا مفاده مصرع شاب في التاسعة عشر من عمره بطلق ناري  إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين جيران بسبب فتحة شباك  بقرية الغرابوة التابعة  للمركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والاسعاف وتم الفصل بين العائلتين المتشاجرتين.

تحريات النيابة بقنا

وبعد الفحص تبين مقتل “س م”  19 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلته  وجيرانهم بسبب الخلاف على فتحة شباك منزل،  بقرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى  فاو  دشنا تحت تصرف النيابه العامه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعه التحريات وكشف ملابسات الواقعة.

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دشنا قنا مدير أمن قنا مركز شرطة دشنا مستشفى فاو دشنا مركز دشنا

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