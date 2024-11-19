مزمنة أم عادية، رئيس قطاع الناشئين بالزمالك يكشف طبيعة إصابة سيدي نداي

أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك أن اللاعب السنغالي سيدي نداي خضع لجميع الفحوصات الطبية قبل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي.

سيدي نداي لا يعاني من إصابة مزمنة

وقال بدر حامد في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى: سيدي نداي لعب مع قطاع الناشئين خمس مباريات كاملة ولم يشتكي من اي إصابة .



وأضاف ان اللاعب تعرض لكدمة قوية في الكعب وخضع لبرنامج تأهيلي مع الفريق الأول تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق.

وأوضح أن نداي تعجل في العودة إلى التدريبات الجماعية وتسبب هذا الأمر في تجدد آلام الإصابة لكن اللاعب لا يعاني من أي إصابة عضلية.

وتابع: نداي لاعب جيد جدا ويمتلك إمكانيات مميزة لكنه يحتاج إلى خوض مباريات عديدة من أجل تثبيت أقدامه وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت.



وقال: الزمالك مستباح ومنهم لله من يروجون الشائعات عنه.

عناصر مميزة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك

وأوضح: الزمالك يضم عناصر مميزة في قطاع الناشئين والزمالك دائما يصدر المميزين من قطاع الناشئين الي الفريق الأول وايضا أندية الدوري وهو ما نؤكد عليه دائم.

وَقال: لدينا لاعبون مميزون قادرين على التواجد حاليا مع الفريق الأول سواء من 2005 أو 2006 وحتى 2007 لدينا عناصر جيدة جدا والزمالك غني بأولاده وإحنا تحت أمر جوزيه جوميز لو احتاج أي لاعب.

وتابع: الزمالك لدينا عناصر مميزة في مركز الجناح وايضا مركز رقم 10 كما نمتلك عناصر مميزة أيضا في خط الوسط.

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