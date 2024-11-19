نجم الأهلي السابق: الأحمر يحتاج إلى صفقات قوية في يناير وأتوقع رحيل بيرسي تاو

أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق، أن تجاهل الكاف لتواجد محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي أمر غريب للغاية.

وأشار عادل إلى أن النجم المصري يقدم مستوى رائع ولا يوجد مبرر لاستبعاده مطلقًا من القائمة، كما أن غيابه عن جوائز الأفضل في العالم يمثل لغز كبير أيضا، ومن وجهة نظري صلاح أفضل لاعب في العالم.

استبعاد محمد صلاح من قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا غريب

وقال أحمد عادل عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: " تجاهل محمد صلاح في الاختيارات أمر غريب جدًا، وبالأرقام محمد صلاح من أبرز اللاعبين في العالم، وهو من أبرز اللاعبين في الدوري الانجليزي".

وأضاف: "أتوقع أن يتوج الأهلي بجائزة أفضل نادٍ داخل قارة إفريقيا، بعدما حقق لقب دوري الأبطال في النسخة الماضية، وفاز على العين الإماراتي، كما أن حسين الشحات الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، بالإضافة إلى أن مصطفى شوبير قد يتوج بجائزة أفضل حارس".

وتابع: "مصطفى شوبير قدم مستوى رائع، ووالده أصبح يفخر به جدًا، بعدما كان الكل يقول أن وجوده في الأهلي والمنتخبات الوطنية بسبب والده الكابتن أحمد شوبير، ولكن مصطفى ليس محظوظًا في الأهلى بسبب وجود محمد الشناوي".

الأهلي مطالب بصفقات قوية في يناير

وأكمل: "من الصعب أن يتم جلب لاعب محترف بمبالغ خرافية، ويجلس على مقاعد البدلاء، ومن الصعب استمرار بيرسي تاو مع الأهلي وأصبح صدامي مع الجهاز الفني، هناك لاعبين تحافظ على العلاقة دائما مع المدير الفني، وأيام اللاعب أصبحت معدودة واعتقد رحيله في يناير بنسبة كبيرة".

وواصل: "الأهلي بالتأكيد يختار عناصر جيدة في شهر يناير، وبالتأكيد سيكون هناك لاعبين جدد، وأي عنصر يتم التعاقد معه لابد أن يشارك بصفة أساسية".

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