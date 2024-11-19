كنت شاهدا، نجم الزمالك يكشف كيف أفشل حسن شحاتة انتقال صلاح إلى الأبيض بسبب شيكابالا

أكد محمد جمال نجم نادي الزمالك السابق، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي أسطورة لن تتكرر بسهولة، مشيرًا إلى أنه عاصره عندما تم تصعيده لصفوف المقاولون العرب، كما أنه حارب على فرصة اللعب في سن صغير وتحدي كافة المعوقات من أجل التألق محليًّا ثم الاحتراف أوروبيًّا.

محمد جمال يؤكد أن محمد صلاح زملكاوي

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "محمد صلاح رفع طموحات اللاعبين المصريين خصوصًا الناشئين، بعدما وصل لمكانة كبيرة على المستوى الأوروبي، وأصبح له اسم كبير على مستوى العالم، وما أعلمه بأنه "زملكاوي"، وسبق وتلقى عرضا من نادي الزمالك في وجود حسن شحاتة، لكنه لم ينضم للفريق بسبب وجود لاعبين كثيرين في نفس مركزه خلال تلك الفترة".

حسن شحاتة سبب ابتعاد محمد صلاح عن الزمالك

وتابع: "صلاح كان يتمنى التواجد في الزمالك من أجل اللعب في إفريقيا والاحتراف أوروبيا، لكنه تلقى عرضا من نادي بازل السويسري ورحل سريعًا، وكنت شاهدا على تلك الأمور مع محمد العقباوي وإيهاب المصري، ومفاوضات الزمالك كانت تسير بشكل جيد، لكن حسن شحاتة لم يكن متحمسًا للصفقة في ظل عدم الحاجة لمركزه في وجود شيكابالا ومحمد إبراهيم ولاعبين آخرين".

وأضاف: "محمد صلاح وصل لمكانة كبيرة جدًا في أوروبا وأصبح من نجوم العالم، وعدم اختياره ضمن قائمة أفضل اللاعبين في القارة، سيجعله يبذل قصارى جهده من أجل التألق مجددًا في الدوري الانجليزي مع ليفربول، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية".

وواصل: "أتمنى أن يُتوج الزمالك بلقب أفضل نادٍ داخل القارة بعدما فاز بالكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي، وشرف للكرة المصرية أن تصل للمكانة الكبيرة بالتتويج بكل الألقاب داخل افريقيا، وأحمد سيد زيزو قدم موسم جيد ويستحق التتويج ببطولة أفضل لاعب داخل القارة، لأنه توج مع الزمالك ببطولتين، وبالنتائج والأرقام الزمالك يستحق أن يكون رقم واحد في القارة، فيما يستحق مصطفى شوبير جائزة أفضل حارس بعد مستواه مع الأهلي في دوري الأبطال".

صفقات الميركاتو الصيفي بالزمالك غير مرضية

وأكمل: "صفقات الميركاتو الصيفي الزمالك لم تكن بنفس قوة صفقات يناير التي تم التعاقد فيها مع لاعبين مميزين مثل ناصر ماهر وأحمد حمدي وعبدالله السعيد، وإصابة حمدي كانت مؤثرة للغاية على الفريق في وسط الملعب، وهذا الثلاثي كان الأقوى والأفضل، ومحمود بنتايك كان المكسب الوحيد من صفقات الصيف، ولا أريد أن أظلم ميشالاك كونراد، ولكنه لم يشارك بصفة أساسية وقد لا يكون جاهزا فنيا وبدنيا، ويجب أن نتذكر زيزو في بدايته مع الأبيض والبعض كان يقول عنه أنه صفقة عادية وبعدها اصبح من نجوم الكرة المصرية".

وأكد: "زيزو من أساطير الزمالك وأتوقع أنه سيجدد عقده مع النادي قريبًا، ولن يخسر الجمهور بكل تأكيد، وسوف يحظى بتقدير كبير من مجلس الإدارة، وزيزو يستحق أي مبلغ يطلبه، هناك لاعبين أفارقة تحصل على مليون دولار في الموسم ولا يحققون النجاح المطلوب، بينما زيزو نجاحه مضمون مع الزمالك".

وأشار إلى أن عودة محمود حمدي الونش ستكون بمثابة (صفقة جديدة) لنادي الزمالك بعدما تعافى من الإصابة، وقد يوجد في قائمة الزمالك أمام المصري في الدوري، وعودته لن تكلف الزمالك البحث عن ضم مدافع آخر، موضحا بأن الزمالك يحتاج لمهاجم إفريقي أقوى من العناصر الموجودة حاليًا، وحسام أشرف يحتاج للحصول على فرصة.

وأتم: "الزمالك يحتاج لمهاجم قوي بحجم وسام أبوعلي مهاجم الأهلي، لو تم التعاقد مع المهاجم المميز في القلعة البيضاء فأن الزمالك سوف يتوج بالمزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة".

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