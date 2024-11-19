مصرع سائق سيارة ربع نقل في تصادم بجرار زراعي بطريق جهينة الغربي بسوهاج

لقي سائق مصرعه في تصادم سيارته مع جرار زراعي بطريق جهينة سوهاج الغربي حيث نقلت جثته لمشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر المحضر اللازم.



مصرع سائق فى حادث تصادم بمركز جهينة

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمد الفولى بحدوث تصادم ومتوفي بطريق " جهينة سوهاج " الغربي بناحية بمركز سوهاج .



وأسفر الحادث عن مصرع “أحمد ع م ع” 31 عامًا - قائد السيارة ربع نقل، مقيم بناحية جهينة دائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث نتيجة اصطدام السيارة بالجرار الزراعي قيادة “محمد ا وم”، 35 عامًا - عامل، مقيم قنا، حال توقف الأخير علي جانب الطريق حيث نتج عن الحادث وفـاة قائد السيارة - وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفاد قائد الجرار الزراعي ووالد المتوفى “علي م ع م”، 59 عامًا مدرس، مقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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