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محافظات

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالشوم بسبب لهو الأطفال بمركز جهينة بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهد مركز جهينة مشاجرة بالشوم بين أبناء عمومة حيث أصيب 4 أشخاص  تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.
مدير الأمن يتلقى إخطارا بنشوب مشاجرة وإصابة ٤ أشخاص بمركز جهينة. 
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمد الفولى ما يفيد بنشوب مشاجرة بين   “مكرم م م م”، 42 عام- عامل، نجله “معاذ”، 12 عام- طالب مصابًا “ إشتباه نزيف بالمخ وكسر بالساعد الأيمن “ - وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، وطرف ثان: ”عبد الكريم م م”، 48 عام - عامل، وشقيقه  “إسماعيل ” 42 عام- عامل، مصابان " كدمات بفروة الرأس " الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية 
القوة الامنيه تتمكن من ضبط طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة 
تمكنت القوة الأمنية من ضبط طرفي المشاجره وبحوزة الأول من الطرف الثاني " عصا شوم " تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الثاني من الطرف الأول بالأداة المضبوطة بحوزته بسبب خلافات الجيره ولهو الأطفال.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهمين للنيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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