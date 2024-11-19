مصرع مسن صدمته سيارة بمركز المراغة في سوهاج

لقي مسن مصرعه صدمته سيارة حال عبورة الطريق حيث وضعت جثته بثلاجة مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر المحضر اللازم.

وفاة مسن صدمته سيارة بمركز المراغة

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد العمدة رئيس مباحث المراغة بأنه أثناء سير السيارة “ قيادة ”حسن ع م ر"، 31 عامًا - سائق بشركة خاصة، مقيم مركز سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بـ" كمال ع ج ا"، 70 عامًا - بالمعاش، مقيم دائرة المركز حال عبوره الطريق مما أدى إلى إصابته "اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي" وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.



التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وبالانتقال والفحص أفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق وأضاف بأنه تفاجأ بالمتوفى يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من تفاديه ونفى الشبهة الجنائية حيث تحرر المحضر اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا