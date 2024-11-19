منتخب بلغاريا يتعادل مع بيلاروسيا 1/1 في دوري الأمم الأوروبية

تعادل منتخب بيلاروسيا مع منتخب بلغاريا (1-1)، في المباراة التي جرت مساء أمس الإثنين، في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

مباراة فاصلة لمنتخب بلغاريا من أجل الصعود

ورفع منتخب بلغاريا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، حيث سيخوض مباراة فاصلة للصعود إلى المستوى الثاني.

فيما رفع منتخب بيلاروسيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، وسيخوض مباريات فاصلة لتجنب الهبوط للمستوى الرابع.

وتقدم منتخب بلغاريا في الدقيقة 12 عن طريق فاسيل بانايوتوف، قبل أن يدرك منتخب بيلاروسيا التعادل عبر يوري كافاليو في الدقيقة 70.

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