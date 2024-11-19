أحمد عادل: مصطفى محمد الأقرب لقيادة هجوم منتخب مصر أمام بوتسوانا

أكد أحمد عادل نجم النادي الأهلي السابق، أن تجربة حسام حسن مع منتخب مصر مميزة حتى الآن وهو الأصلح بكل تأكيد لقيادة الفراعنة في المرحلة الحالية.

وأشار عادل إلى أن المنتخب الوطني له شخصية داخل الملعب، كما أنه قام بالدفع بوجوه جديدة ومنحهم ثقة كبيرة للعب على المستوى الدولي.

حراء حسام حسن بمنح الفرصة لعناصر جديدة

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "المرحلة الحالية شهدت جراءة كبيرة من حسام حسن في وجود لاعبين تشارك لأول مرة منها محمد ربيعة، وأي لاعب سوف يثبت قدراته سيتواجد بصفة مستمرة، كما تم توسيع قاعدة الاختيارات، ورؤية وجوه جديدة أمر جيد، ولابد أن يتم دعم المدرب وعدم توجيه انتقادات".

وأضاف: "حارس المنتخب يتوقف على سياسة الجهاز الفني، هناك المدير الفني له حرية الاختيار، وبعض المدربين تأخذ أراء مدربي الحراس، لو حسام حسن سوف يختار مصطفى شوبير، بينما سعفان الصغير قد يٌفضل وجود محمد عواد أمام بوتسوانا".

محمد ربيعة مكسب لدفاع منتخب مصر

وواصل: "محمد ربيعة كان عند حسن ظن الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهو أمر يرجع لشخصية اللاعب، وسوف يكون مكسب كبير لدفاع الفراعنة، كما أنه دعم جيد في غياب بعض العناصر الدولية مثل حجازي، كما أن هناك عناصر آخرى قد تشارك مثل حسام عبدالمجيد وهي عناصر قادرة على إثبات نفسها في المباريات المقبلة".

وأكمل: "حسام حسن يلعب بطرق لعب جديدة ويستعين بعناصر قادرة على تنفيذها، ولا أعتقد أنه يقحم المشاكل في عمله، هناك مكاسب كثيرة تحققت ولابد أن نتحدث فيها ولديه استراتيجية يعمل بها مع منتخب مصر".

وزاد: "حسام حسن أمامه خيارات كثيرة في التشكيل الأساسي، وهو يفضل وجود حمدي فتحي في الخط الخلفي من أجل الاعتماد عليه في بناء الهجمة والتقدم لخط الوسط، والأفضل أن يتواجد ناصر ماهر في الوسط خصوصا مع غياب محمد شحاتة، كما أنه قد يقوم بإراحة تريزيجيه ومرموش لان هناك عناصر آخرى من الأفضل ان تكتسب الخبرات مثل إبراهيم عادل".

مصطفى محمد وناصر ماهر سيشاركان أمام بوتسوانا

وختم: "اتوقع أن عنصرين فقط سيدخلان على التشكيل الأساسي وهم مصطفى محمد على حساب اسامة فيصل، بالإضافة لوجود ناصر ماهر على حساب محمد شحاتة، وسيلعب بباقي التشكيل الذي خاض لقاء كاب فيردي بالطبع ما عدا الشناوي الذي سيغيب بسبب الانذارات".

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