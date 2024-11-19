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الانتهاء من نقل موظفين من وإلى 167 وحدة بالجهاز الإداري للدولة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الملفات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أكتوبر 2024.

 

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 167 وحدة بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لعام 1964 والمعدل بالقانون رقم 6 لعام 2021.

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 8 وحدة بالجهاز الإداري بالدولة.

 

كما انتهي من دراسة تنفيذ قرار تكليف لعدد من الكوادر الطبية في 77 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

وانتهي من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية  في 7 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة

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