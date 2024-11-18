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عقارات

شقق بمساحات 120 مترا، رئيس صندوق الإسكان تزف بشرى سارة لمتوسطى الدخل

سكن متوسطي الدخل،
سكن متوسطي الدخل، فيتو

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" تأتي في إطار خطة الحكومة لتوفير مسكن مناسب لجميع شرائح المجتمع.

 

سكن لكل المصريين 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc: هناك 5% من الوحدات المقررة ضمن مبادرة “سكن لكل المصرييين” تم تخصيصها لذوي الهمم، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربع، وتعد الشقق الـ 90 مترًا هي الأكثر طرحًا ضمن المشروع، حيث تم تخصيص 40.607 شقة تحت الإنشاء و11.120 شقة جاهزة للاستلام الفوري.

 

وتابعت: أما شقق الـ 75 مترًا فقد كانت محدودة نسبيًا، حيث تم طرح 1000 وحدة فقط، مما يجعل شقق الـ 90 مترًا هي الأكثر طلبًا في السوق، أما بالنسبة لطرق السداد، فأن المواطنين الراغبين في التقديم يمكنهم دفع المقدم من خلال مكاتب البريد، كما يمكنهم رفع الأوراق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي. وتتوفر طرق سداد مرنة، حيث يمكن للمواطنين سداد الأقساط على مدار فترة تصل إلى 3 سنوات.

 

ولفتت: إلي أنه في إطار تخصيص الوحدات لذوي الهمم، أن الذين يتوفرون على كارت خدمات متكاملة، سيكون لهم الأولوية في حجز هذه الوحدات، كما أن العدد الأكبر من الوحدات سيتم تخصيصه للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مع إعطاء الأولوية لمنخفضي الدخل في حال كان عدد المتقدمين أكبر من الوحدات المتاحة في أي محافظة.

 

سكن لمتوسطي الدخل

وأوضحت، أنه سيتم طرح وحدات أكبر تتراوح من 100 إلى 120 مترًا بداية من يناير أو فبراير المقبل، وتلك الوحدات الجديدة ستكون موجهة بشكل أساسي لمتوسطي الدخل، حيث سيحصلون على فرصة التقديم في الإعلان المقبل بعد الانتهاء من الإعلان الحالي.

فتح باب حجز وحدات "سكن لكل المصريين 5" لذوي الهمم

قبل التقديم، أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

واختتمت، أن الإعلان الـ14 قد شهد تسليم نحو 43 ألف وحدة سكنية، مع متابعة تسليم حوالي 10,000 وحدة شهريًا بناءً على الأولوية المقررة للمستفيدين، فهناك العديد من التسهيلات التي تم تقديمها للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، كما أن الحكومة تسعى إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير سكن مريح ومناسب لجميع فئات المجتمع.


 

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صندوق الاسكان سكن لكل المصريين الحكومة ذوي الهمم متوسطي الدخل

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