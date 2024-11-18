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ثقافة وفنون

غدا، عرض الفيلم البرازيلي "مالو" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

مالو، فيتو
"مالو"، فيتو

يعرض، غدا الثلاثاء 19 نوفمبر، الفيلم البرازيلي "مالو"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "مالو" روائي تدور أحداثه في 1997، حول مالو، ممثلة متقلبة وعاطلة عن العمل، في الخمسين من عمرها. تعيش مع والدتها المحافظة في منزل متداعٍ بأحد أحياء الصفيح في ريو دي جانيرو، تحاول التعامل مع علاقتها المتوترة بابنتها البالغة بينما تعيش على ذكريات ماضيها الفني المجيد.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 101 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج بيدرو فريري.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًّا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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