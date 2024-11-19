زلزال فى الأهلى بسبب إصابات اللاعبين.. اتهامات متبادلة بين طبيب الفريق ومخطط الأحمال

إصابات بالجملة ضربت الأهلى مع بداية الموسم وهو ما دفع كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لعقد جلسة مع أحمد جاب الله طبيب الفريق قبل مباراة زد الأخيرة للوقوف على أسباب الإصابات العضلية المتتالية داخل الفريق. طبيب الأهلى أكد أن أغلب الإصابات العضلية تحدث نتيجة التدريبات أو المباريات والأمر بعيد تماما عن الجهاز الطبى ويتعلق بالأحمال البدنية.



ملف الأحمال البدنية دفع كولر للاجتماع مع أندرياس اندويا مخطط الأحمال البدنية بعدما اشتكى بعض اللاعبين زيادة بعض الأحمال فى بداية الموسم ولكن كولر لم يحمل أندرياس المسئولية ولكن طلب مراجعة الأمر معه من جديد لتجنب الإصابات العضلية.



الإصابة الوحيدة التى يرى الجهاز الطبى أنها بها أزمة هى إصابة أشرف دارى خاصة بعد تجددها أكثر من مرة ومع استعجال اللاعب فى طلب العودة قبل تفاقم الأمر وزيادة مدة غيابه.



قائمة الإصابات فى الأهلى ضمت إمام عاشور الذى يعانى إجهادا فى العضلة الخلفية ورامى ربيعة الذى يعانى شدا فى العضلة الضامة وخالد عبد الفتاح كان يعانى من الإصابة فى العضلة الخلفية قبل التعافى وأشرف دارى يعانى من الإصابة فى كاحل القدم ومحمد عبد الله الذى يعانى من تمزق فى العضلة الأمامية وياسر إبراهيم الذى يعانى من الإصابة بشد فى عضلات البطن السفلية وعمرو السولية ومحمود كهربا كان لديهم كدمات فى الركبة أيضا بجانب إصابة كريم فؤاد فى الرباط الصليبى وعلى معلول فى وتر أكيلس ومحمد هانى الرباط الصليبى الخلفي.



وعلى صعيد أزمة إمام عاشور قال مصدر داخل الأهلى إن اللاعب يعانى من إجهاد خفيف فى العضلة الخلفية. أضاف: بعيدا عن قصة عدم تقارب وجهات النظر بين اللاعب وحسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى اللاعب جاهز طبيًا للتواجد فى معسكر المنتخب قبل استبعاده بعد إعلان القائمة رسميًا. وأوضح: إمام عاشور غاضب من عدم حصوله على وضعه فى معسكرات المنتخب وأيضا عدم حصوله على فرصة كاملة للتواجد ضمن الحسابات ولكنه لا يتهرب من المنتخب ولكن فى الوقت نفسه ليس سعيدًا بالطريقة التى يتعامل بها فى المنتخب وتحدث مع بعض المقربين منه فى هذا الأمر منذ فترة وليس بعد استبعاده مؤخرًا فقط من المعسكر الأخير. وقال: الأهلى لا يتدخل فى هذا الأمر ولكن لدينا معلومة مؤكدة أن إمام عاشور لديه مشكلة فى هذا الأمر ويرغب فى حلها من أجل التواجد فى الحسابات بمعسكرات المنتخب.



من ناحية أخرى عقد كولر جلسة جديدة مع رضا سليم لاعب الأهلى من أجل مطالبته ببذل مزيد من المجهود فى التدريبات للحصول على فرصته.



كولر أكد للاعب: طالما لا تشارك بشكل أساسى ولا تحصل على وقت أطول للعب فهذا معناه أنك لست جاهزًا، وأن من يشارك أساسيًا عنك فى مركزك أجهز منك. كولر أكد للاعب أيضًا: الغضب لن يفيد.. وعدم التركيز فى التدريبات أو بمعنى أدق الأداء بشكل روتينى دون حماس لن يعيدك إلى التشكيل.. تحتاج إلى بذل مجهود مضاعف من أجل العودة إلى الحسابات. كولر أبلغ اللاعب أنه ينتظر منه الكثير قبل ميركاتو الشتاء فى يناير فى إشارة إلى وضعه تحت التقييم قبل تحديد مستقبله.



فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر أن بيرسى تاو لم يتلقَ أى عرض رسمى من أى مسؤول داخل نادى الزمالك، ولكن هناك وسطاء تحدثوا مع اللاعب فى الأمر بشأن ارتداء قميص الزمالك فى الموسم الجديد خاصة وأنه من حقه التوقيع له فى يناير القادم دون الرجوع إلى الأهلي.

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