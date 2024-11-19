أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024، انخفاض حاد عالميا وارتفاع محليا

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19- 11 -2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية، بعد أن شهد ختام تعاملات أمس الاثنين ارتفاعا بنحو 30 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب المحلية وفق آخر تحديث لها في الأسواق كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4137 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3620 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3102 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28960 جنيهًا.

وهبطت أسعار الذهب عالميًّا، لتصل إلى أدنى مستوى نحو شهرين تحت ضغط ارتفاع الدولار، وفي وقت ينتظر فيه المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للاسترشاد بها في التكهن بمسار أسعار الفائدة.

ماذا يحدث في تحركات الأسعار الآن؟

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.62 بالمئة، ليصل إلى مستوى 2560 دولارًا للأونصة، ومن جانبه قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "كيه.سي.إم تريد": "استسلم الذهب أمام صعود الدولار الأمريكي في أعقاب الانتخابات الأمريكية".

ارتفاع العملات الرقمية وسط اقبال المستثمرين على التداولات

وارتفع الدولار الأمريكي بينما واصلت عملة بتكوين الرقمية ارتفاعها القياسي مع مواصلة المستثمرين الإقبال على التداولات المراهنة، وقال محللون في بيرينبيرج في مذكرة إن الذهب يتعرض أيضًا لضغوط بسبب موقف ترامب المؤيد للبتكوين، والذي قد يصبح ملاذًا آمنًا بديلًا للمعدن الأصفر.

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