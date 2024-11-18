الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC الأربعاء

برنامج شارك تانك؛
برنامج شارك تانك؛ فيتو

تعرض قناة "CBC" يوم الأربعاء المقبل سادس حلقات الموسم الثالث من برنامج "شارك تانك مصر" لتقديم الفرص إلى الشركات الناشئة الجديدة، بوجود 2 من "الشاركس" وهما محمد منصور وعبدالله سلام.

ويتنافس خلال الحلقة كل من Nuit Fragrances التي تأسست في فبرایر ٢٠٢٤ وھم یقدمون عطور محاكاة لعطور عالمیة ومنتجات عنایة شخصیة، ومن أھم ممیزاتھم وصف وشرح على صفحاتھم كل عطر ومكوناته وكیف سيشعر الشخص عند استخدامه كما يتم اختيار العطر المناسب للأشخاص بناء على شخصیتھم وأسلوب حیاتھم.

الشركة الثانية هي Target تارجت ایجیبت للأنظمة الأمنیة، وهي شركة متخصصة في قطاع أنظمة وحلول الإنذار ضد سرقة المتاجر التجاریة، حيث يتم تصنيع بوابات إنذار للمحلات التجاریة في المولات لمنع السرقة، بالإضافة إلى تصنیع المنتجات الخاصة التي یتم تركیبھا على الملابس والمنتجات.

أما الشركة الثالثة فهي Tektōn التي تأسست في ٢٠١٨ وھم خبراء في الھندسة المعماریة والتصمیمات الداخلیة ومنتجات الأثاث النقیة المصممة بشكل استثنائي لعشاق الخشب الطبیعي والفخامة، حيث ‎تلبي الشركة الطلب المتزاید على الأثاث والدیكورات الداخلیة الفریدة والصدیقة للبیئة والجذابة بصریًا في سوق الأثاث والتصمیم المتنامي من خلال توفیر منتجات خشبیة استثنائیة.

يعرض "شارك تانك" الموسم الثالث كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، حصريًا على قناة CBC ومنصة  WATCHIT.

برنامج شارك تانك

ويقدم "شارك تانك" فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم على لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم، كما يساهم في اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال، بجانب أنه يساعد على تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج شارك تانك مصر الموسم الثاني من برنامج شارك تانك برامج قناة سي بي سي الفن

الأكثر قراءة

حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل لـ 30%

الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وتحذر من أمطار لمدة 48 ساعة

تحذير من الأمطار الرعدية غدا في هذه المناطق

أسعار الذهب ترتفع بنسبة 1.3% في المعاملات الفورية

منتخب فلسطين يعلن إصابة وسام أبو علي لاعب الأهلي

بفرمان من العميد.. المطاريد من جنة المنتخب تحت قيادة حسام حسن (فيديوجراف)

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اتفاق أشخاص على شراء قطع من أحجار الأهرامات

طاقم حكام جامبي يدير مباراة منتخب مصر ضد بتسوانا

منوعات

المزيد

دراسة أوروبية تكشف سببا جوهريا لانهيار الإمبراطورية الرومانية

انقطاع كابل بيانات ببحر البلطيق بين فنلندا وألمانيا

فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

جرعة مخدر خاطئة تضع عراقية في ثلاجة الموتى بدلًا من صالة الولادة

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مشروعية الصلاة على النبي ومنزلته في الملأ الأعلى

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالتعب والمشقة

أسماء سورة القصص وسبب التسمية والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية