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حوادث

الحبس 3 سنوات للسائق المتسبب في وفاة الطالب أنس بأكتوبر

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قضت محكمة جنح أكتوبر قضت بمعاقبة السائق المتسبب في وفاة الطالب أنس، حال عودته من مدرسته بأكتوبر، بالحبس 3 سنوات وذلك بتهمة القتل الخطأ.

جلسات محاكمة السائق المتسبب في مصرع الطالب أنس بأكتوبر  

واستمعت جهات التحقيقات لأقوال والد الطالب أنس، وجاءت مضمون أقواله أمام جهات التحقيقات: البداية كانت عندما اتفق أولياء الأمور مع سيدة لتشرف على توصيل الطلاب من وإلى المدرسة، ويوم الحادث أوصلت الطلاب إلى المدرسة بشكل طبيعي، ولكن حينما جاء وقت العودة أرسلت السائق المتهم بدلًا منها، دون أن تعلمني بذلك القرار، وذلك بسبب حدوث عطل بسيارتها.

وأردف والد الطالب أنس: رغم وجودي يوم الحادث داخل المنزل وبالقرب من مكان المدرسة إلا أنها اتخذت ذلك القرار من تلقاء نفسها، متسائلًا: كيف للمدرسة الحق في ترك الطلاب لشخص غير المشرف المسؤول دون الرجوع إلى أولياء الأمور.

وأكمل والد الطالب أنس، أن السائق المتسبب في الحادث ذهب وأخذ الطلاب وقاد سيارته المتهالكة بسرعة جنونية بكل رعونة دون الالتفات إلى أرواح الصغار الذين معه، مستكملًا: رغم أنهم حاولوا لفت انتباهه إلى أن قيادته متهورة وأنهم خائفين ولكن السائق لم يهتم.

وأشار إلى أن السرعة الزائدة تسببت في تلف بالسيارة وفقًا لتقرير الفحص الفني بأنها كسر -بالمقص- الخاص بالسيارة، ما ترتب عليه اختلال عجلة القيادة بيد السائق حتى اصطدم بالرصيف الأيسر ليسقط نجله من شباك السيارة على رأسه.

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الطالب أنس محكمة جنح أكتوبر اكتوبر

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