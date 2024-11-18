لمكافحة الجوع والفقر، 6 رسائل من السيسي في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين " الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر".

وألقى الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها كالتالي:

- إعلان انضمام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع

- مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري للمأساة اللاإنسانية جراء الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان

- مواجهة التحديات الراهنة يتطلب حشد الإرادة السياسية لإعادة النظر في النهج الدولي الحالي وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.

- لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر.. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية

- نبذل جهودا وطنية حثيثة في مجال التنمية البشرية ومن ضمنها مشروع "حياة كريمة" العملاق

- نتطلع لأن تسهم هذه الجلسة في صياغة حلول عملية للقضاء على الجوع والفقر انطلاقا من مسئوليتنا المشتركة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



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