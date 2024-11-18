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أخبار مصر

مدبولي: مصر كانت تتحمل 8 مليارات دولار خسائر سنوية بسبب زحام القاهرة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة سعت كذلك إلى تقليل زمن التنقل بين المناطق والمدن، ضاربًا المثل بأن المسافة من أكتوبر إلى التجمع كانت تستغرق زمنًا أكثر من ساعتين، ولكن اليوم تستغرق هذه المسافة أقل من ساعة في حدود 50 دقيقة.

 وأكد رئيس الوزراء أن ذلك ساهم في الحد من استهلاك المواد البترولية، وكذا الحد من التلوث، لافتا إلى أن أحد المؤشرات الدولية في هذا الصدد توضح أن الدولة المصرية كانت تتحمل بسبب الزحام الموجود بالقاهرة نحو 8 مليارات دولار خسائر سنويًا، وأن هذا الرقم سيتضاعف ويصل إلى ما يقرب  من 20 مليار دولار في حالة عدم اتخاذ إجراءات جدية من جانب الدولة للتعامل مع هذا الأمر.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح، رئيس جهاز الملحقين العسكريين.
 

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدولة المصرية الملحقين العسكريين

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