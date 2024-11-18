ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الدولي في الإسكندرية إلى 3 وفيات و7 مصابين

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة أجرة “ميكروباص” بالطريق الدولي بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية إلى 3 وفيات بينهم سيده حامل و7 مصابين.

مصرع 3 بينهم سيده حامل

وجاءت أسماء ضحايا حادث الطريق الدولي المتوفين كالتالي: ريهام محمد أحمد عبدالغفور 31 سنة، حامل - محمد عطيه العزومى 36 سنة- مجدى محروس عاطف عطاالله 40 سنة

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي

بينما جاءت أسماء المصابين كالتالي: أحمد عبدالله أحمد 58 سنة، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى والعمود الفقري، أيمن أحمد عبدالله أحمد 32 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بعموم الجسم، محمد عاشور علي جاد 36 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات، محمد على أحمد 44 سنة، مصاب باشتباه خلع بالذراع الأيمن، عبادي مصطفى محمد مصطفى 50 سنة مصاب باشتباه بى سى وجروح وكدمات متفرقه بعموم الجسم، بدر أحمد تمام 15 سنة مصاب بصدمة عصبية.

بالإضافة إلى مصاب مجهول الهوية لا يعلم له اسم ولا عنوان 35 سنة- مصاب باشتباه نزيف على المخ، واشتباه خلع بالكتف الأيسر، وسحجات وكدمات متفرقه بعموم الجسم

تفاصيل حادث انقلاب سيارة ميكروباص

و تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي منطقة الدخيلة باتجاه الكيلو 21، وانتقل ضباط الشرطة والمرور والإٍسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انقلاب سيارة بالطريق المشار إليه بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن تحطمها ووجود مصابين.

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام، فيما يجرى رفع السيارة من الطريق الصحراوي وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض منذ صباح اليوم الإثنين إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالتزامن مع قدوم نوة المكنسة.

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