الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الدولي في الإسكندرية إلى 3 وفيات و7 مصابين

الميكروباص المتسبب
الميكروباص المتسبب في الحادث، فيتو

ارتفع عدد ضحايا  حادث انقلاب سيارة أجرة “ميكروباص” بالطريق الدولي بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية إلى 3 وفيات بينهم سيده حامل و7 مصابين. 

مصرع 3  بينهم سيده حامل 

وجاءت أسماء ضحايا حادث الطريق الدولي المتوفين  كالتالي:  ريهام محمد أحمد عبدالغفور 31 سنة، حامل - محمد عطيه العزومى 36 سنة- مجدى محروس عاطف عطاالله 40 سنة

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي 

بينما جاءت أسماء المصابين كالتالي: أحمد عبدالله أحمد 58 سنة، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى والعمود الفقري، أيمن أحمد عبدالله أحمد 32 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بعموم الجسم، محمد عاشور علي جاد 36 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات، محمد على أحمد 44 سنة، مصاب باشتباه خلع بالذراع الأيمن، عبادي مصطفى محمد مصطفى 50 سنة مصاب باشتباه بى سى وجروح وكدمات متفرقه بعموم الجسم، بدر أحمد تمام 15 سنة مصاب  بصدمة عصبية.

بالإضافة إلى مصاب مجهول الهوية لا يعلم له اسم ولا عنوان 35 سنة- مصاب باشتباه نزيف على المخ، واشتباه خلع بالكتف الأيسر، وسحجات وكدمات متفرقه بعموم الجسم

تفاصيل حادث انقلاب سيارة ميكروباص 

و تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا  بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي منطقة الدخيلة باتجاه الكيلو 21، وانتقل ضباط الشرطة والمرور والإٍسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انقلاب سيارة بالطريق المشار إليه بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن تحطمها ووجود مصابين.

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام، فيما يجرى رفع السيارة من الطريق الصحراوي وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض منذ صباح اليوم الإثنين إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالتزامن مع قدوم نوة المكنسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب ميكروباص انقلاب ميكروباص بالاسكندرية انقلاب سياره بالإسكندرية اخبار حوادث الإسكندرية

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل لـ 30%

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

حرب عالمية ثالثة على الأبواب، بوتين يهدد بايدن بالنووي، وترامب: الأحداث متسارعة والعالم يحبس أنفاسه

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19- 11 -2024

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

الأمن يكشف ملابسات إصابة 4 عاملين بجهاز 6 أكتوبر خلال حملة إزالة إشغالات

تحذير من الأمطار الرعدية غدا في هذه المناطق

القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وطبنجة وذخيرة حية فى سوهاج

منوعات

المزيد

فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

جرعة مخدر خاطئة تضع عراقية في ثلاجة الموتى بدلًا من صالة الولادة

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بفرمان من العميد.. المطاريد من جنة المنتخب تحت قيادة حسام حسن (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأسير في المنام وعلاقتها بالنجاة من مصيبة

6 فضائل لسورة المائدة وأسماؤها، وهل نزلت على النبي دفعة واحدة؟

معنى «اجترحوا السيئات»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الجاثية

المزيد
الجريدة الرسمية