أخلاقى عنواني، ورشة عمل بمكتبة مصر العامة بفرع الدلنجات

قامت مكتبة مصر العامة فرع الدلنجات بمحافظة البحيرة، بتنظيم ورشة عمل بعنوان (أخلاقى عنوانى) بمشاركة فضيلة الشيخ علاء القصاص الواعظ الديني بدائرة المركز، في إطار الأنشطة التي تقدمها المكتبة، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في أنحاء الجمهورية.

حيث تم مناقشة بالورشة الناحية الأخلاقية والإنسانية والسلوكيات الصحيحة للإنسان وتقويم السلوكيات الخاطئة وأثر ذلك على المجتمع، وذلك بحضور ٢٠ طالبا من الفئة المستهدفة من سن 6 أعوام حتى 10 أعوام، والمستهدف تحقيقه خلال البرنامج تصحيح السلوكيات الخاطئة والتأكيد على التحلى بالاخلاق الحميدة.

كما استقبلت مكتبة مصر العامة فرع الدلنجات، ١٨ طالبا من مدرسة الصافي حميدة للتعليم الأساسي ، حيث تمت مشاركتهم بمكتبة الطفل بالإطلاع على ألعاب وقصص وحكايات مما يزيد من وعيهم الثقافي والتربوي.

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