أبطال مسلسل "٦ شهور" فى معكم منى الشاذلى، الخميس

بعد تحقيق مسلسل "٦ شهور " مشاهدات مرتفعة يحل صناع ونجوم المسلسل ضيوفًا في حلقة الخميس المقبل من برنامج "معكم منى الشاذلى" المذاع على قناة "ON".

مسلسل ٦ شهور يكشف حكايات وكواليس من حياة وطبيعة عمل من يعملون فى المبيعات فى مجال العقارات بشكل كوميدى اجتماعى.

يستضيف البرنامج كل من نور النبوي ونور إيهاب ومصطفى محمود الشهير بـ "ليشع" ومروان فارس وأحمد هشام والمؤلف عمرو أبوزيد والمخرج مصطفى صولى.

وخلال حلقة مليئة بالضحك واللعب، يروي صناع العمل كواليس وحكايات من داخل أجواء التصوير.

نور النبوي

يقول نور النبوي إنه والمخرج والمؤلف جلسوا مع منتجين كثيرين من أجل خروج العمل للنور.

كما يحكي الضيوف عن أن آلاف الناس في مصر يتلقون مكالمات يوميًا من شركات العقارات البعض يرد بأدب وآخرين يردون بقلة ذوق.

ويؤكدون أن المسلسل يكشف الوجه الآخر لهؤلاء الشباب الذين يعملون فى المبيعات ويضطرهم العمل ومتطلبات الحياة إلى تحمل ردود الناس عليهم.

وتقول نور إيهاب إنها تعاطفت معهم بعد المسلسل وأصبحت ترد عليهم وتعتذر بذوق أن كانت غير مهتمة بما يروجون له.

فيما يقول المخرج مصطفى صولي: إن العمل كان رهانًا على مجموعة شابة من الفنانين بعضهم يمثل لأول مرة مع عدد من ضيوف الشرف من كبار الفنانين.

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