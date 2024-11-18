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إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي في الإسكندرية

إصابة 5 أشخاص في
إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص

وقع مساء اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة أجرة “ميكروباص” مما تسبب في إصابة 5 أشخاص، بالطريق الدولي بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي منطقة الدخيلة باتجاه الكيلو 21، وانتقل ضباط الشرطة والمرور والإٍسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انقلاب سيارة بالطريق المشار إليه بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن تحطمها ووجود مصابين.

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام، فيما يجرى رفع السيارة من الطريق الصحراوي وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض منذ صباح اليوم الإثنين إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالتزامن مع قدوم نوة المكنسة.

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