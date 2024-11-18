افتتاح محطة مياه الشرب بالهنادي في الأقصر بمشاركة السفيرة الأمريكية (صور)

افتتحت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والوفد المرافق، وذلك برفقة اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا.

تعمل المحطة بطاقة 17 ألف م3/ يوم والخط الناقل والممتد يمين ويسار المحطة بإجمالي طول 23 كم ليخدم عدد (10) قري من سكان منطقة شرق أسنا بمحافظة الأقصر بدءا من قرية الدير وحتى قرية الشغب بتعداد سكان 133 ألف نسمة في عام 2024 بلغت تكلفة مشروع محطة مياه الهنادي والخط الناقل 22 مليون دولار أمريكي تم تمويلهم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كل ذلك لتحسين الخدمة للمواطنين.

محطة مياه الهنادي

وأطلقت السفيرة الأمريكية إشارة بدء التشغيل لمحطة مياه الهنادي للشرب بإسنا في الأقصر عقب افتتاحها اليوم الاثنين واستمعت لكلمة الترحيب من اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحضور المهندس محيى الدين أحمد مستشار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ثم تم شرح مكونات المشروع من المهندس محمد عويس احمد مدير عام متابعة مشروع مياه الهنادي تلا ذلك تفقد لمبنى الطلمبات المنقاة وزيارة لمعمل المحطة للتأكد من جودة المياه المنتجة وتم التقاط صور تذكارية مع العاملين بالمحطة.

أعربت والسفيرة الأمريكية بالقاهرة عن سعادتها بالجهود المبذولة والتعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لإتمام المشروع وأثنت على العاملين بالمحطة.

وجرى تصميم مكونات المحطة لتستوعب المرحلة المستقبلية عند سنة الهدف 2060، كما تم تصميم أعمال الخط الناقل ليستوعب كميات المياه المنتجة من المحطة في الوقت الحالي والمستقبلي عند سنة الهدف ليزيد عدد المستفيدين عند التوسع ليخدم 230 ألف نسمة علاوة على أنه يتم الاستفادة من ناتج مياه الغسيل بالمحطة لتقليل الفاقد في المحطة الي اقل من واحد في المائة.





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