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أخبار مصر

وزير البترول يستقبل وفدا من مؤسسة التمويل الدولية

وزير البترول يستقبل
وزير البترول يستقبل وفدا من مؤسسة التمويل الدولية
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استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "IFC " إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، الذى يزور مصر حاليًا برئاسة فاليري ليفكوف المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وسعد صبرة مدير مكتب المؤسسة. 

وأوضح بدوى أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم التعاون المختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية، في ظل الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع البترول والغاز المصرى، بالإضافة إلى مشروعات التحول الطاقى والطاقة الخضراء، وأضاف أنه تم استعراض الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين في ضوء خطة الوزارة التي تستهدف زيادة مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليًا الي ما يتراوح بين 5-6%، لافتًا إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور في ذلك. وهو ما تتبناه المؤسسة وتعمل على زيادة مشاركته سواء في قطاع الطاقة أو قطاع التعدين.

 

مصر تتمتع بفرص استثمارية جاذبة 

ومن جانبها صرحت فاليرى ليفكوف أن مصر من بين الدول الأفريقية التي تتمتع بفرص استثمارية جاذبة وهناك تعاون وثيق معها خلال الفترة الماضية، وأن المؤسسة تتطلع إلى زيادة هذا التعاون خلال الفترة القادمة سواء في قطاع الطاقة أو قطاع التعدين، لافتًا إلى أن  المؤسسة تساعد في توفير الأسواق لجذب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة.

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