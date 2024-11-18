الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد حمدي يكشف تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد حمدي وحسين فهمي
محمد حمدي وحسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة

كشف محمد حمدي مخرج حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل حفل ختام المهرجان.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

 وقال محمد حمدي: “نعتمد في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على البساطة، ولا يوجد به بهرجة. سنبدأ الحفلة بفقرة فنية قصيرة مدتها بين 4 دقائق و5 دقائق لن تزيد عن ذلك ثم يصعد الفنان حسين فهمي لإلقاء كلمته ويقوم بتوزيع الجوائز الخاصة بلجان المهرجان ورؤسائها. ثم يقوم الفنان حسين فهمي بدعوة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ليلقي كلمته ثم يبدأ الوزير مع الفنان حسين فهمي بتوزيع الجوائز الخاصة بالمسابقة الرسمية الدولية (الجوائز الكبرى)".

وأكد أن الإعلامية جاسمين طه زكي ستقوم بتقديم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان القاهرة حفل ختام مهرجان القاهرة لمخرج محمد حمدي حسين فهمي اخبار الفن

مواد متعلقة

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي صوت قوي لدعم القضية الفلسطينية

تعرف على برنامج فعاليات وعروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19- 11 -2024

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

قفزة في أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

جرعة مخدر خاطئة تضع عراقية في ثلاجة الموتى بدلًا من صالة الولادة

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أصول عربية.. من هي جوليا النشيوات زوجة مستشار ترامب للأمن القومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

مصيرهم الخسف، علي جمعة يحذر المغرورين المتوهمين ببقاء قوتهم وملكهم من عقاب الله

أمين البحوث الإسلامية: الفطرة تستطيع كشف حقيقة وجود الله من خلال 4 مستويات

المزيد
الجريدة الرسمية