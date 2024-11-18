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حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين بالانضمام لتنظيم الجبهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميًّابـ  تنظيم الجبهة  لجلسة 20 يناير المقبل للحكم. 

 وجاء في أمر الإحالة أنه "في الفترة من 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021 خارج جمهورية مصر العربية سهل المتهم الأول للمتهم الثالث الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة الإرهابية.


كما التحق المتهمان الثاني والثالث وهما مصريي الجنسية بإحدى الجماعات المسلحة ومقرها خارج مصر، بأن التحقا بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا، والذي يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه، وقد تلقيا في كنفه تدريبًا عسكريًّا وتعليم الفنون الحربية، والأساليب القتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات".

 

وأضاف  أمر الإحالة: “كما ارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن وفر المتهمان الأول والثاني أموالا ومواد مرئية وأمدوا بها المتهم الثالث لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وعمل إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات”.

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خلية جبهة النصرة الثانية مجمع محاكم بدر جريمة إرهابية جنايات امن الدولة

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