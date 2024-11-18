تأييد الحبس سنة لعاطل متهم بالنصب على سيدة وتهديدها بخطف أبنائها في مصر الجديدة

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، بتأييد معاقبة عاطل متهم بالنصب على سيدة والاستيلاء منها علي مبلغ مليون جنيه وتهديدها بخطف أبنائها بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة تفيد بتضررها من شخص قام بالاستيلاء منها على مبلغ مالي قدره مليون جنيه مقابل استثماره والقيام ببعض الأعمال.

وأضافت المبلغة أن المتهم تهرب من رد أموالها إليها وقام بتهديدها بخطف أبنائها في حال إبلاغها بالواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغير

ونصت المادة رقم ٣٣٦ على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

مادة رقم ٣٣٨



كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية.





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