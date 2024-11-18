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اقتصاد

الإحصاء: تراجع واردات السيارات الملاكي وقطع الغيار بنسبة 28٪؜

السيارات
السيارات

استعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إجمالي استيراد السوق المصري من السيارات  وقطع الغيار خلال شهر أغسطس 2024، حيث انخفض بنسبة تصل لـ 28% مقارنة بشهر أغسطس 2023. 

 

واردات الملاكي تتراجع الي 156 مليون دولار
 

ووفقا لما نشره تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تراجع قيمة استيراد مصر من السيارات  الملاكي خلال شهر أغسطس 2024 وبلغت 156 مليون دولار علي عكس العام الماضي من نفس الشهر أغسطس 2023 بواقع 217 مليون دولار، وانخفضت قيمة واردات قطع الغيار بواقع 51.6 مليون دولار. 



تراجع معدل الاستيراد للسلع المعمرة بمصر في أغسطس
 

ووفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أثر انخفاض قيمة واردات مصر من السيارات الملاكي على تراجع معدل الاستيراد الاجمالي للسلع في مصر خلال شهر أغسطس خاصة السلع المعمرة التي بلغت وارداتها في مصر 250.8 مليون دولار في أغسطس 2024 مقارنة باجمالي 324.6 مليون دولار في أغسطس 2023 بتراجع وصل الي 73.8 مليون دولار. 

 

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