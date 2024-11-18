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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت  نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل متهم بتزوير محررات رسمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر للمحاكمة الجنائية.


عاطل يزور المحررات الرسمية
 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إقدام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، على تزوير المحررات الرسمية، متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة).


وبمواجهة المتهم اعترف بتزويره المحررات الرسمية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وضع قانون العقوبات، آليات وضوابط لمواجهة جريمة التزوير من خلال تحديد عقوبة لجريمة التزوير تصل إلى السجن 7 سنوات.

 

تزوير أختام أو علامات حكومية 
 نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن فى جريمة التزوير كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

تزوير أختام أو علامات حكومية 
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن فى جريمة التزوير  كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.

تمغات الذهب أو الفضة.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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