تأجيل الطعن على قررات الطائفة الإنجيلية لـ 23 ديسمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين تأجيل الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهادة تفيد رفع اسمه من من سجلات القساوسة بالطائقة الإنجيلية لجلسة 23 ديسمبر المقبل.

طعن على قرارات الطائفة الإنجيلية

واختصم الطعن الذى حمل رقم 31206 لسنة 70 قضية رئيس الطائفة الإنجيلية.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .