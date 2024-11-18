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اقتصاد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

سعر الالومنيوم
سعر الالومنيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، أسعار منتجاتها خلال شهر نوفمبر داخل الأسواق.

 

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين   

ووفقا لأسعار شركة  مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم  و9.5 مم H14 سجلت 150.150 ألف جنيه خلال الشهر الجاري تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

2- سجلت أسعار السلك 9 مم  و 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه 

3- سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 متر)  نحو  140 ألف جنيه.

4- بلغت أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه 

5- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألمونيوم البارد نحو 156 ألف جنيه.

 

شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

 

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

 

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الألومنيوم، فيتو 

 

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

صادرات مصر من الألومنيوم  خلال 8 أشهر

سجلت قيمة صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته ارتفاعًا بنسبة 19% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024، لتبلغ 571 مليون دولار في مقابل 480 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وأظهر التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، أنه تم تصدير ألومنيوم ومصنوعاته إلى 75 دولة خلال أول 8 أشهر من 2024.

واستحوذت 5 دول على 81.1% من إجمالي صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024 بقيمة 463.143 مليون دولار، مقابل 325.439 مليون دولار بنمو 42.3%.

وحلت إيطاليا على رأس قائمة الدول المستوردة للألومنيوم المصري بقيمة 316.611 مليون دولار في مقابل 241.393 مليون دولار بارتفاع 31%، تليها ليبيا بقيمة 59.403 مليون دولار في مقابل 29.652 مليون دولار بنمو 100%.

وجاءت المغرب في المركز الثالث بقائمة أكبر الدول المستوردة للألومنيوم من مصر بقيمة 38.813 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2024 ” في مقابل 30.543 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 27%.

ونمت قيمة صادرات الألومنيوم المصري إلى إسبانيا لتبلغ 27.767 مليون دولار في مقابل 5.756 مليون دولار بنمو قدره 382%، وولألمانيا لتسجل 20.549 مليون دولار في مقابل 18.095 مليون دولار بنمو 14%.

 

 

 

 

 

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