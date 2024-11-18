في عيد ميلاد منى زكي، بدايتها الفنية في التسعينات و"صعيدي في الجامعة الأمريكية" نقطة تحول بمشوارها

تحتفل الفنانة منى زكي اليوم بعيد ميلادها هي وزوجها الفنان أحمد حلمي، حيث يكملان سويًّا عامًا جديدًا من النجاح الفني والعائلي.

وتعتبر منى زكي من أهم نجمات الفن في مصر والوطن العربي، ونجحت في حجز مكانة خاصة في قلوب محبيها، وذلك بأدائها التلقائي والمميزة.

بدايات منى زكي

كانت بدايات منى زكي الفنية في التسعينات من القرن الماضي، وذلك من خلال مشاركاتها المتعددة في المسرح والمسلسلات حيث أنها شاركت في أعمال درامية هامة مثل العائلة وليالي الحلمية الجزء الخامس، ونصف ربيع الآخر، وخالتي صفية والدير، وزيزينيا وأهالينا.

صعيدي في الجامعة الأمريكية نقطة تحول في مشوار منى زكي

كان فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي عرض عام 1998 هو الانطلاقة الحقيقية في السينما، حيث حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا ومنح كل أبطاله الشهرة والنجومية وأعاد اكتشافهم.

وبالنسبة لمنى زكي أصبحت بعد هذا الفيلم تخطو خطوة تلو الأخرى نحو المكانة التي وصلت إليها الآن، فبعدها شاركت في أعمال هامة في السينما مثل اضحك الصورة تطلع حلوة، وليه خلتني أحبك وعمر ٢٠٠٠ والحب الأول وأيام السادات وغيرها من الأعمال الهامة في السينما، وإلى جانب ذلك واصلت نجاحها في عالم الدراما التليفزيونية ولعل آخر أعمالها التي حققت نجاحًا كبيرًا مسلسل تحت الوصاية الذي عرض عام ٢٠٢٣.

وشكلت منى زكي ثنائية ناجحة مع الفنان أحمد السقا، حيث قدما سويًا عدة أعمال ناجحة من أبرزها أفريكانو، ومافيا، وعن العشق والهوى وتيمور وشفيقة، والعنكبوت.

حياة منى زكي الشخصية

بعيدًا عن الأضواء والشهرة، نجحت منى زكي في تحقيق النجاح والاستقرار أيضًا على مستوى حياتها الشخصية، حيث تزوجت من الفنان أحمد حلمي، ويُعتبر زواجهما من أنجح الزيجات في الوسط الفني، وأثمر زواجهما الناجح عن ثلاثة أبناء وهم لي لي ويونس وسليم.

وتلعب أسرتها دورًا هامًّا في نجاحها المهني، حيث تساعدها دائما على تخطي الانكسارات، وقالت في تصريحات لها مؤخرًا:"من نعم ربنا وجودهم في حياتي، هما بيحسسوني إن في دنيا تانية وأهداف تانية في الحياة غير شغلي اللي هو مهم جدا بالنسبة ليا".

وفي وصفها لزوجها أحمد حلمي قالت منى في تصريحات إعلامية: "مفيش زي أحمد حلمي في حبه ليَّ ودعمه المتواصل من بداية المشوار ومن وقت ما اتجوزنا".

