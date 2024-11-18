هيئة المحطات النووية: تركيب مصيدة قلب المفاعل بالوحدة 4 غدًا

تحتفل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، غدا الثلاثاء بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية.

تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة

ومن المقرر أن يطلق الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال الحفل بالتنسيق مع شركة المقاول العام الروسي شركة اتوم ستروي أكسبورت، إشارة بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة.

وكان الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أعلن عن وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية لميناء الضبعة التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة.

العيد السنوي الرابع للطاقة النووية

وتستعد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعطاء المقاول العام الروسي شركة "اتوم ستروي أكسبورت" إشارة بدء تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية الرابعة غدًا الثلاثاء تزامنًا مع الاحتفال بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية بجمهورية مصر العربية، ذلك اليوم الذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون على بناء وتشغيل أول محطة نووية على الأراضي المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية.

وبتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة يتحقق إنجاز جديد ومعلم رئيسي آخر نحو تحقيق حلم المصريين بامتلاك محطة للطاقة النووية على الأراضي المصرية، ويكتمل بذلك تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الأربعة بمحطة الضبعة النووية كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيبًا بوحدات محطة الضبعة النووية.