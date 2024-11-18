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محافظات

تداول 25 سفينة بضائع في ميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية،
ميناء الإسكندرية، فيتو

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لـ ميناء الاسكندريه خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجري دخول وخروج عدد 25 سفينة ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ  38 سفينة،  يأتي هذا وسط ترقب وحذر بسبب نوه المكنسة التي تضرب محافظة الإسكندرية منذ صباح اليوم. 

انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية 

وأوضحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إنه  تم تداول 2080 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1120 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 960 حاوية بواقع 46.2% تقريبا من إجمالي الحاويات المتداولة بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة

وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول  171 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

و وجه  اللواء بحري  أحمد حواش - رئيس مجلس الاداره بضروره الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامه والصحه المهنيه بكافه المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئيه القياسيه في كافه العمليات المينائيه لمنع التلوث بكافه صوره

 

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