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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تباينت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.18%  عند مستوى 31206 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61%  عند مستوى 38676 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14%  عند مستوى 13700 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18%  عند مستوى 8418 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.10%  عند مستوى 11657 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3%  عند مستوى 3217 نقطة.

 

 

تداولات بداية الأسبوع 

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأحد أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.272 تريليون جنيه. 

 

مؤشر إيجي إكس 30

وانخفض  مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 31252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38752 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13713 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما انخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8403 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11644 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3217 نقطة.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 31462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 38989 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13806 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 8407 نقاط، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 11667 نقطة.

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