منظمة الغذاء العالمي: إسرائيل تمنع تشغيل المخابز في غزة

أكدت منظمة الغذاء العالمي، اليوم الاثنين، أن إسرائيل قيدت عمل المخابز في قطاع غزة ولا تسمح إلا بعمل عدد قليل منها كما تقيد توريد الدقيق والوقود ما يفاقم من معاناة السكان.

إسرائيل تفرض قيود على المخابز في غزة

وأضافت منظمة الغذاء العالمي أن إسرائيل ترفض السماح بتشغيل مخابز أخرى في مدينة غزة بسبب الضغط المتولد من نزوح الآلاف من شمال غزة، مبينًا أن المنظمة وجهت طلبًا إلى إسرائيل منذ نحو شهر لتشغيل 20 مخبزًا جاهزة للعمل في غزة لكن الطلب قوبل بالرفض.



وقبل أيام، أكد برنامج الأغذية العالمي أن أسواق قطاع غزة وصلت إلى حالة مزرية، وأن الأسعار وصلت لمستويات قياسية بسبب الحصار المطبق والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح أن "الأطعمة الطازجة والبيض واللحوم بالكاد متوفرة، ووصلت الأسعار إلى مستويات قياسية".

وكانت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أصدرت إنذارا الأسبوع الماضي، أعربت فيه عن قلقها إزاء "الاحتمال الوشيك والكبير لحدوث المجاعة، بسبب الوضع المتدهور بسرعة في قطاع غزة".

وقال مدير مكتب الطوارئ والصمود في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، راين بولسون، في إحاطة أمام مجلس الأمن إن ما يقارب من 133 ألف شخص يواجهون انعدامًا كارثيًّا للأمن الغذائي.

عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

أكد المرصد أن هذه الجرائم تأتي في إطار العدوان العسكري المتواصل منذ 43 يومًا، الذي ينفذه جيش الاحتلال ضد سكان شمال القطاع.

وأشار المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب الفظائع في المنطقة، حيث تقوم بقتل المدنيين بشكل متعمد، وترويعهم، وطردهم من منازلهم بالقوة، كما تواصل عمليات قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقتلهم جماعيًّا، بالإضافة إلى استهداف النازحين في مراكز الإيواء والتجمعات السكنية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر في شمال قطاع غزة

ومن بين أبرز الجرائم التي تم توثيقها، قتل المدنيين خالد الشافعي (58 عامًا) ونجله إبراهيم (21 عامًا) بعد إطلاق النار عليهما داخل منزلهما في بلدة بيت لاهيا، يوم الأربعاء الماضي، وذلك أمام أفراد أسرتهما.

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