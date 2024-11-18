سقوط هاربين من الإعدام وآخر مطلوب في أحكام بالسجن المؤبد

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين على مستوى الجمهورية.

سقوط هاربين من حكمين بالإعدام في أسيوط والمنيا

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط – محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضيتى "قتل عمد، شروع فى قتل"، وبالإعدام فى قضية "قتل عمد") بمحل اختبائه بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

كما تم ضبط عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة - محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، بمحل اختبائه بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.



وتم ضبط أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا – محكوم عليه فى قضايا "هجرة غير شرعية" بالسجن والسجن المؤبد، بمحل إختبائه بمنزل أحد أقاربه بالمنطقة المتاخمة لمحل سكنه.



وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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