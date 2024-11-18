تكريم أرمن مظلوميان وصناع فيلم الوطن المنسي بالكويت

نظمت لجنة الإعلام للجالية الأرمنية في الكويت، احتفالًا لتكريم عدد من الشخصيات الذين أظهروا اهتمامهم بالتاريخ والثقافة الارمنية وبتاريخ وتواجد الأرمن في دولة الكويت، والذي شارك فيه السفير الأرمني في الكويت سارمين باغداساريان، الأسقف بيدروس مانويليان، والأب أرداك كيهيان ومسؤولي المجلس الملي والمدرسة الأرمنية.

أرمينيا تحتفل بتراثها في الكويت

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم وثائقي بعنوان "الوطن المنسي"، من إخراج المخرج المصري عصام ناجي والذي شارك به في مهرجان "المشمش الذهبي" للأفلام بأرمينيا.

وافتتح الحفل بكلمة توضح أهمية مثل هذه الاحتفالات في رعاية الروابط المجتمعية وتعزيز الاحترام المتبادل بين الثقافات المختلفة، كما تم تكريم عددا من الشخصيات الثقافية والإعلامية الذين قدموا مساهمات ملحوظة في فهم وتوثيق التراث والتاريخ والثقافة الأرمنية في الكويت، وذلك تقديرا لجهودهم المتميزة.

ومن بين المكرمين الدكتور كامل العبد الجليل الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت سابقا، لإصداره مؤخرًا كتابًا بعنوان «أرمينيا بعيون كويتية»، حيث يتناول الجوانب العديدة لأرمينيا من اقتصاد، وسياحة وتعليم وثقافة وفنون واسرار التراث والآثار والمخطوطات التاريخية النادرة التي تدل علي الماضي العريق لأرمينيا.

و كما يقول الدكتور كامل " إنها أرمينيا.. عالم من المتعة وكشف الاسرار المبهرة، والشعب الصديق الودود، والمآدب الشهية للأطعمة والعلاقات المتميزة مع العرب منذ مئات السنين".

بالإضافة للباحث والإعلامي حمزة عليان صاحب كتاب الأرمن في الكويت "روايات تاريخية وشهادات موثقة "، الذي كرس جهوده لتوثيق التاريخ الغني للأرمن في الكويت من خلال منشوراته الثاقبة. ولا يخدم كتابه كعمل علمي فحسب، بل كجسر يربط بين الماضي والحاضر، ويضمن عدم نسيان أو تجاهل السرديات التاريخية للأرمن في المنطقة.

وعلاوة على ذلك، تم تكريم حمد العجمي لإنتاجه الرائع لفيديو خاص علي ٤ اجزاء بعنوان "الإنسانية المفقودة". في هذا السرد يروي بشكل مؤثر محطات مهمة في تاريخ الشعب الأرمني، ويلقي الضوء على نضالاته وقدرته على الصمود وتطلعاته للمستقبل.

يعمل الفيديو بمثابة تكريم للروح التي لا تقهر للمجتمع الأرمني والإرث الدائم لأولئك الذين ناضلوا للحفاظ على ثقافتهم حية في مواجهة الشدائد.

تكريم أرمن مظلوميان وصناع فيلم الوطن المنسي

كما تم تكريم صناع فيلم "الوطن المنسي"، للمخرج المصري عصام ناجي ورئيس الهيئة الوطنية الأرمنية في مصر الدكتور أرمين مظلوميان، لجهودهم في توثيق وسرد أحداث وحقائق عن معاناة النازحين الأرمن من وطنهم وتفاصيل حياتهم اليومية ما بين تحديات الوضع الراهن والمستقبل الغامض، وإلقاء الضوء على أهمية المنطقة الجنوبية لأرمينيا «سيونيك» جيوسياسيًّا وجغرافيًّا وتاريخيًّا.

وتعكس الاحتفالية قوة ووحدة المجتمع الأرمني في الكويت وتؤكد على الدور الحاسم للشخصيات الثقافية والإعلامية في الحفاظ على التاريخ، لتعزيز الأجيال القادمة وضمان سرد قصص الشعب الأرمني وتذكرها باستمرار، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات والصداقة بين الشعبين.