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1375 تدريبًا لبرنامج "مودة" خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجامعي الحالي

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

انطلقت فعاليات التدريبات المباشرة للبرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة.

ويأتي ذلك  فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفى ضوء مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان حيث تستهدف تنفيذ 1375 تدريبًا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 2024/2025 على مستوى 27 جامعة حكومية و80 معهدًا عاليًا ومتوسطًا على مستوى الجمهورية يشارك فى تنفيذهم أكثر من 900 عضو هيئة تدريس معتمد من برنامج مودة داخل الجامعات والمعاهد.

ويستهدف التدريب الوصول إلى 137 ألف طالبًا وطالبة خلال الفصل الدراسى الأول على مستوى الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة.

يأتى هذا التعاون من خلال اللجنة التنفيذية العليا لبرنامج مودة بالمجلس الأعلى للجامعات والإدارة العامة لرعاية الطلاب على مستوى المعاهد العليا والمتوسطة.

المحاور المختلفة المتعلقة بالحياة الزوجية 


ويتناول التدريب المحاور المختلفة المتعلقة بالحياة الزوجية حيث يتطرق إلى المحور النفسي والاجتماعي والمحور الديني، ومحور الصحة الإنجابية فى الحياة الأسرية.

وبدأ برنامج مودة فى تنفيذ تدريباته داخل الجامعات المصرية فى 2019 كمرحلة أولى تجريبية على مستوى 5 جامعات، ثم تلاها خطة التوسع تدريجيًّا على مستوى كافة المحافظات، وتم تنفيذ ما يقارب من 3500 تدريبًا استفاد منها ما يقرُب من 290 ألف طالب وطالبة شارك فى تنفيذها 744 عضو هيئة تدريس ممن تم تدريبهم كمدربين للبرنامج داخل الجامعات.

وشهد عام 2021 بداية تنفيذ البرنامج على مستوى المعاهد العليا والمتوسطة، حيث تم إعداد ما يقارب من 200 عضو هيئة تدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة على محتوى برنامج مودة وتم تنفيذ 1500 تدريب داخل المعاهد خلال الفترة من 2021 إلى 2024  استفاد منها 125 ألف طالب وطالبة.

 

منصة مودة الرقمية للتعلم عن بُعد

 

وعلى جانب آخر، يقوم البرنامج بالتنسيق مع الجامعات الحكومية لتفعيل قرار تعميم منصة مودة الرقمية للتعلم عن بُعد www.mawadda-eg.com والتى تم اعتمادها كمتطلب تخرج اجبارى تجريبى لمدة عام على المواقع الخاصة بالكليات والجامعات الحكومية.

 

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