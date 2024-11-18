التفاصيل الكاملة لمقتل مواطن على يد عصابة إجرامية بالشرقية

جريمة بشعة شهدتها محافظة الشرقية عام 2014، حين أقدم 4 أشخاص على إنهاء حياة مواطن بدائرة مركز شرطة بلبيس بعدما اعترضوا طريق سيره بالسيارة بالطريق الرئيسي مطلقين صوبه أعيرة نارية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

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ترجع أحداث القضية لشهر يناير 2014 عندما أحالت النيابة العامة “الوصال.ز.ال” وشهرته أدهم فرخة 29 عاما مقيم مركز بلبيس الي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه و3 آخرين سبق ومحاكمتهم بقتل المجني عليه "إبراهيم.ع" بدائرة مركز بلبيس.

أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا بأن تركوه يلقى حتفه مانعين عنه وسائل العلاج والتداوي من جروحه التي أحدثوها بالفخذ الأيمن والفخذ الأيسر والساق اليمنى قاصدين إزهاق روحه وذلك بعدما اعترضوا طريق سيره بالسيارة قيادته شاهرين في وجهه أسلحة نارية مطلقين صوبه أعيرة نارية وعندما حاول الهرب اقتادوه عنوة إلى مكان مجهول احتجزوه داخله لبضع ساعات وكان ذلك مصحوبًا بالتعذيبات البدنية التي ألحقوها به حتى فارق الحياة على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة أوراق فرخة لمفتى الديار المصرية

أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة الساعات الماضية أوراق المتهم بقتل مواطنا بدائرة مركز بلبيس بالاشتراك مع آخرين (سبق محاكمتهم) لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تعدد الجرائم والعقوبات

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

تشديد العقوبة على القتل العمد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.

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